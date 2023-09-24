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И. Федотов: потасовка в матче «Зенит» — «Локо» была бы в любом случае. Судья отпустил игру

И. Федотов: потасовка в матче «Зенит» — «Локо» была бы в любом случае. Судья отпустил игру
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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал действия арбитра Владимира Москалёва, который работал на матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Локомотив» (1:2).

«Недоразобрался Москалёв. Надо было показывать жёлтую Баринову, это сто процентов. Игрок «Локомотива» налетел на Вендела, и тот схватил его за горло. В итоге карточку получил только футболист «Зенита». Также надо было наказать Сергеева, который бросался на всех. Так что две карточки не показал Москалёв. Хорошо, что сам по лицу не получил, как в прошлый раз.

Москалёв не прочувствовал игру и полностью её отпустил. У него не было плавающего ритма, чтобы можно было где-то на свисток посадить. Потасовка состоялась бы в любом случае, вопрос только один: когда именно. Надо было чувствовать нерв, остужать игру, сбивать темп, а арбитр несколько раз пропустил явные нарушения. Конечно, Москалёву на поле виднее, чем нам у телевизора. Но получилось так. Всё-таки по картинке могу сказать, что были моменты, когда Москалёв мог свистнуть одинаково в обе стороны и всё было бы нормально. Надо было поиграться со свистком и всех утихомирить заранее», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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