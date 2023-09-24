ЦСКА вырвал ничью в игре с «Ростовом». Команды забили шесть мячей

Сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась вничью — 3:3.
Ростовчане открыли счёт уже на седьмой минуте первого тайма. Полузащитник Алексей Миронов забил гол красивым дальним ударом. Спустя пять минут Егор Голенков увеличил преимущество хозяев. На 26-й минуте защитник ЦСКА Келлвен отыграл один мяч. На 50-й минуте форвард «Ростова» Голенков оформил дубль, сделав счёт 3:1. На 65-й минуте нападающий Фёдор Чалов сократил отставание армейцев до одного мяча. Ещё через пять минут 19-летний Аббосбек Файзуллаев сделал счёт 3:3.
После девяти сыгранных матчей в активе «Ростова» девять очков. Команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице. ЦСКА набрал 13 очков и расположился на девятом месте.
- 24 сентября 2023
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