Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА вырвал ничью в игре с «Ростовом». Команды забили шесть мячей

ЦСКА вырвал ничью в игре с «Ростовом». Команды забили шесть мячей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась вничью — 3:3.

Ростовчане открыли счёт уже на седьмой минуте первого тайма. Полузащитник Алексей Миронов забил гол красивым дальним ударом. Спустя пять минут Егор Голенков увеличил преимущество хозяев. На 26-й минуте защитник ЦСКА Келлвен отыграл один мяч. На 50-й минуте форвард «Ростова» Голенков оформил дубль, сделав счёт 3:1. На 65-й минуте нападающий Фёдор Чалов сократил отставание армейцев до одного мяча. Ещё через пять минут 19-летний Аббосбек Файзуллаев сделал счёт 3:3.

После девяти сыгранных матчей в активе «Ростова» девять очков. Команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице. ЦСКА набрал 13 очков и расположился на девятом месте.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Миронов – 7'     2:0 Голенков – 12'     2:1 Келлвен – 26'     3:1 Голенков – 50'     3:2 Чалов – 65'     3:3 Файзуллаев – 70'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android