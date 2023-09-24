Видеообзор матча РПЛ «Краснодар» — «Урал»

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» переиграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Матч принимал стадион «ФК Краснодар». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова.

На 54-й минуте хозяева вышли вперёд. Хавбек «Краснодара» Кади Боржес транзитом от ноги защитника «Урала» Егора Филипенко и перекладины отправил мяч в ворота. На 77-й минуте Кевин Ленини удвоил преимущество «Краснодара», забив первым же касанием после выхода на замену. Первоначально был зафиксирован офсайд, но после проверки VAR взятие ворот было засчитано. Таким образом, «быки» продлили беспроигрышную серию в чемпионате России до 15 матчей.

По итогам девяти туров «Краснодар» возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе команды 21 очко. «Урал» находится на восьмой позиции, набрав 14 очков в девяти играх.