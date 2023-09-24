Ивич: борьба за чемпионство? Футболисты наслаждаются процессом, это главное

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал исход матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).

«Мы ожидали такой игры в исполнении соперника, потому что «Урал» очень организован за линией мяча. Сразу десять игроков находились за линией мяча, и было тяжело вскрыть соперника, чтобы выйти в атаку. В первые 45 минут мы играли в хороший футбол, но не смогли создавать достаточное количество моментов, слишком торопились с принятием решений в завершающей трети поля. Торопились, отдавая последний пас перед ударом, выполняли финальный навес в неподходящий для этого момент. Нам не хватало терпения вблизи ворот соперника. Пришлось открывать соперника за счёт индивидуальных действий, Кади отличился в этом плане и Кевин, когда забивали второй гол.

Решение засчитать второй гол после проверки VAR, несмотря на изначально поднятый лайнсменом флажок? В предыдущем матче с «Ахматом» тоже был момент, когда лайнсмен поднял флажок, но VAR показал, что гол был забит верно. В некоторых моментах судьям в поле нужно помогать, для этого и придуман VAR. В плане сегодняшней игры я уверен, что нам никто не помогал, не давал подарки. Всё было честно.

«Урал» создал много моментов и мог сравнять счёт? Не помню, чтобы у соперника было много шансов, были какие-то подачи, в основном после «стандартов»… Не согласен, что соперник имел достаточно возможностей, чтобы сравнять счёт. Команда, которая сегодня с первой до последней минуты играла в футбол, это «Краснодар».

Давление из-за лидерства и беспроигрышной серии? Это вы, журналисты, должны считать очки и серии, я не занимаюсь такими подсчётами. Мы двигаемся от игры к игре. Мы заслужили своё место в турнирной таблице, я не говорю, что другие команды хуже, но своей работой мы заслужили быть лидером. Готовимся к следующей игре, не зацикливаемся на прошлом и не заглядываем в далёкое будущее. А пока хочу поздравить игроков с тем, что мы находимся на вершине.

Боремся ли мы за чемпионство? Мы боремся за очки в каждой игре, это для нас самое важное. Футболисты получают удовольствие от своей игры, наслаждаются победами, это наша главная цель – получать удовольствие от процесса», – сказал Ивич в интервью «Матч ТВ».