Власов: «Зениту» будет непросто защитить чемпионство. «Спартак»? Они не в лучшей форме

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Власов рассказал, кто может составить конкуренцию сине-бело-голубым в борьбе за чемпионство в РПЛ.
«Зениту» будет непросто защитить чемпионство. Просто вообще не бывает. У «Зенита» хорошие шансы вновь стать чемпионом, учитывая, что команда показывает хорошую и мощную игру. Есть запас прочности. «Зенит» может добавлять от игры к игре.
«Краснодар»? У них есть определённые шансы на чемпионство. Но «Зенит» более конкурентоспособен в этом плане. У петербуржцев больше шансов.
«Спартак»? Команда оставляет двоякое впечатление. Моментами играют непонятно. По этой причине нет результата. «Спартак» сейчас не в лучшей форме», — приводит слова Власова «Спорт день за днём».
Напомним, в данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в девяти матчах. Возглавляет таблицу чемпионата «Краснодар» с 21 очком в девяти турах. «Спартак» же расположился на четвёртой строчке, у красно-белых 16 очков после девяти встреч.
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