Миронов — о своём голе: все говорят, чтобы бил с любой дистанции. Просто ударил, и повезло

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов прокомментировал матч 9-го тура РПЛ с ЦСКА (3:3), а также рассказал о своём голе.

«Думал ли, что мяч полетит именно по такой траектории? Конечно не думал. Просто ударил, и повезло. Когда‑то должно было залететь. До этого бил достаточно и спрашивали: «Когда уже забьёшь?» Вот залетело, чему я очень рад. Мне все говорят, чтобы бил с любой дистанции, потому что у меня хороший удар. В итоге я принял, оценил обстановку и решил пробить.

Команда растерялась после того, как повела в два мяча? Да, чуть подсели, боялись ошибиться, боялись играть вперёд, допускали ненужные ошибки. Ситуация такая же, как и с «Балтикой». Потом исправили ситуацию, взяли ситуацию под контроль и забили третий, но не удержали победу. Очень обидно.

Промах Хорена Байрамяна? Он сам говорит, что промахнулся и из‑за этого просели. Но я считаю, что именно из‑за этого мы начали бояться играть. Не знаем, что делать при атаках? В этой игре такого не было, ведь у нас были моменты. А первые 20 минут были вообще шикарными. Всё получалось, но потом, как и в игре с «Балтикой», подсели, начали бояться что‑то делать», — приводит слова Миронова «Матч ТВ».