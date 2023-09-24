Тренер ЦСКА Федотов: парни, выгрызли, красавцы, но с обороной надо что-то делать
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов обратился к игрокам своей команды, похвалив их за проявленный характер в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Напомним, игра закончилась вничью со счётом 3:3, армейцы сумели отыграть два мяча по ходу встречи.
«Парни, ну, выгрызли. Красавцы, слов нет, но, конечно, с обороной что‑то надо делать. Есть, как говорится, над чем подумать. Ну а так, сражались как львы», — сказал Федотов в ролике в телеграм-канале ЦСКА.
Напомним, после результата сегодняшнего матча в активе «Ростова» девять очков. Команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице. ЦСКА набрал 13 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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