Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Федотов: парни, выгрызли, красавцы, но с обороной надо что-то делать

Тренер ЦСКА Федотов: парни, выгрызли, красавцы, но с обороной надо что-то делать
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов обратился к игрокам своей команды, похвалив их за проявленный характер в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Напомним, игра закончилась вничью со счётом 3:3, армейцы сумели отыграть два мяча по ходу встречи.

«Парни, ну, выгрызли. Красавцы, слов нет, но, конечно, с обороной что‑то надо делать. Есть, как говорится, над чем подумать. Ну а так, сражались как львы», — сказал Федотов в ролике в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, после результата сегодняшнего матча в активе «Ростова» девять очков. Команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице. ЦСКА набрал 13 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Тренер ЦСКА Федотов: обескураживающее начало. Пропускать по 3 в начале матча больше нельзя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android