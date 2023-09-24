Тренер ЦСКА Федотов: обескураживающее начало. Пропускать по 3 в начале матча больше нельзя

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:3).

«Обескураживающее начало. Не встретили, предупреждали, что некоторые игроки «Ростова» обладают дальним ударом. Залетел шальной гол. Мы здесь чуть дрогнули, пропустили, но слава богу, что взяли себя в руки. Были опасные моменты у наших ворот, но мы взяли себя в руки. Получили творческий пинок от соперника, после которого мы взялись за дело. Забили, создали предостаточно в первом тайме, чтобы сравнять уже тогда.

Нам есть над чем подумать. Явный дисбаланс между атакующими и оборонительными действиями. Будем искать новые решения. Пропускать по три и начинать так матч больше нельзя», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Напомним, после девяти сыгранных матчей в активе «Ростова» девять очков. Команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице. ЦСКА набрал 13 очков и расположился на девятом месте.