Тренер ЦСКА Федотов рассказал о разговоре с арбитром Карасёвым после матча с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, о разговоре с главным арбитром Сергеем Карасёвым после матча девятого тура чемпионата России с «Ростовом» (3:3).

С арбитром говорили по некоторым решениям судейским. Поинтересовался о моменте в штрафной «Ростова», когда был наступ — почему не пенальти? Мне объяснили, на этом пожали друг другу руки, и все стало понятно, — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

После девяти туров чемпионата России ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 13 очков. Армейцы не могут победить на протяжении пяти матчей – четыре ничьи и поражение. «Ростов», в свою очередь, находится на 11-м месте, набрав девять очков. Безвыигрышная серия команды в РПЛ также составляет пять матчей – три поражения и две ничьи.