«Интер Майами» без Месси сыграл вничью с «Орландо»

Завершился матч МЛС, в котором «Орландо Сити» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эксплория» и завершилась со счётом 1:1.
В составе «Интер Майами» отличился Давид Руис. В этой встрече не принимал участие аргентинский нападающий Лионель Месси. Сообщалось, что форвард испытывает проблемы со шрамами на коже, которые у него были во время недавних выступлений за сборную Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира — 2026.
За «Орландо» гол забил Данкан Макгуайр.
На данный момент «Орландо» занимает второе место в турнирной таблице МЛС Восточной конференции. «Интер Майами», в свою очередь, занимает предпоследнее место.
В следующем туре «Орландо» встретится с «Клёб де Фут Монреаль», а «Интер Майами» проведёт матч с «Нью-Йорк Сити». Обе встречи пройдут 1 октября.
- 25 сентября 2023
-
04:39
-
04:27
-
04:24
-
04:13
-
04:06
-
03:59
-
03:52
-
03:41
-
03:23
-
03:03
-
02:56
-
02:56
-
02:50
-
02:19
-
02:01
-
02:00
-
01:52
-
01:41
-
01:41
-
01:20
-
00:52
-
00:52
-
00:52
-
00:42
-
00:36
-
00:28
-
00:20
-
00:10
-
00:03
-
00:01
- 24 сентября 2023
-
23:59
-
23:48
-
23:46
-
23:37
-
23:34