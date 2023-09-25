«Интер Майами» без Месси сыграл вничью с «Орландо»

Завершился матч МЛС, в котором «Орландо Сити» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эксплория» и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Интер Майами» отличился Давид Руис. В этой встрече не принимал участие аргентинский нападающий Лионель Месси. Сообщалось, что форвард испытывает проблемы со шрамами на коже, которые у него были во время недавних выступлений за сборную Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира — 2026.

За «Орландо» гол забил Данкан Макгуайр.

На данный момент «Орландо» занимает второе место в турнирной таблице МЛС Восточной конференции. «Интер Майами», в свою очередь, занимает предпоследнее место.

В следующем туре «Орландо» встретится с «Клёб де Фут Монреаль», а «Интер Майами» проведёт матч с «Нью-Йорк Сити». Обе встречи пройдут 1 октября.