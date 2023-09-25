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«Интер Майами» без Месси сыграл вничью с «Орландо»

«Интер Майами» без Месси сыграл вничью с «Орландо»
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Завершился матч МЛС, в котором «Орландо Сити» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эксплория» и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Интер Майами» отличился Давид Руис. В этой встрече не принимал участие аргентинский нападающий Лионель Месси. Сообщалось, что форвард испытывает проблемы со шрамами на коже, которые у него были во время недавних выступлений за сборную Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира — 2026.
За «Орландо» гол забил Данкан Макгуайр.

На данный момент «Орландо» занимает второе место в турнирной таблице МЛС Восточной конференции. «Интер Майами», в свою очередь, занимает предпоследнее место.

В следующем туре «Орландо» встретится с «Клёб де Фут Монреаль», а «Интер Майами» проведёт матч с «Нью-Йорк Сити». Обе встречи пройдут 1 октября.

США - Major League Soccer . США - MLS
25 сентября 2023, понедельник. 02:30 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
1 : 1
Интер Майами
Майами
0:1 Руис – 52'     1:1 Макгуайр – 66'    
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