Федерико Димарко — о своём голе: я хочу посвятить его Арнаутовичу, который получил травму

Защитник миланского «Интера» Федерико Димарко прокомментировал матч с «Эмполи» (1:0).

«Это была важная победа и хороший знак для нашей кампании в чемпионате. Это была непростая игра, поэтому мы очень рады, что взяли три очка. Гол? Он идеально лег, я нанес удар, и, к счастью, он зашел: Но я хочу посвятить его Арнаутовичу, который сегодня получил травму.

Лучший ли это период в моей карьере? Это один из самых высоких моментов, но я думаю только о том, чтобы усердно работать каждый день, потому что единственное, что имеет значение, — это победа команды. Победа над «маленькими» командами? Если ты хочешь за что-то бороться, то должен побеждать, и все», — приводит слова Димарко официальный сайт клуба.

После пяти туров чемпионата Италии «Интер» лидирует с 15 очками. Второе место занимает «Милан» (13 очков).

В следующем туре черно-синие примут на своём поле «Сассуоло».