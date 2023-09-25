Корниленко объяснил, почему Рахманович стал больше забивать за «Крылья»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил уровень игры полузащитника Амара Рахмановича в нынешнем сезоне.

«Он полностью адаптировался, понял требования тренерского штаба и чего ждать от каждого игрока – всё равно у нас была текучка в составе, когда он приходил. Думаю, дело в сыгранности, времени, адаптации к чемпионату. Сейчас нашли ему место, где он наиболее полезен. Никто не сомневался, что он – качественный игрок. Всему своё время», — приводит слова Корниленко Metaratings.

23 сентября состоялась встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:1. Благодаря этой победе самарский коллектив вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков после девяти встреч.