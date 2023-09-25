Агент: у Джорджевича травма, сроки восстановления — около двух недель

Футбольный агент Игор Глушевич рассказал о повреждении нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, получившего травму перед матчем с «Локомотивом» в августе, где сочинская команда проиграла со счётом 0:1.
«У Луки мышечная травма. Ожидается, что он восстановится примерно через две недели», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Лука Джорджевич провёл в составе «Сочи» семь матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 600 тысяч.
Кроме того, «Сочи» в этом сезоне выиграл только два матча после девяти туров в МИР Российской Премьер-Лиге, занимая 14-ю строчку с шестью очками. Также по ходу сезона в команде поменялся главный тренер. Вместо Дмитрия Хохлова руководить командой пришёл Александр Точилин.
- 25 сентября 2023
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