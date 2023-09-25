КДК РФС рассмотрит выход Дзюбы на поле после замены в матче с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит выход нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы на поле после замены в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).
«Без учёта сегодняшнего матча в повестку включены вопросы по матчу «Спартак» — «Динамо». Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику.
В матче «Зенит» — «Локомотив» рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле футболиста «Локомотива» Артёма Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Лёвина. По матчу «Ростов» — ЦСКА рассмотрим выход за пределы технической зоны без выхода на поле главного тренера «Ростова» Карпина», — сказал Григорянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, в матче между «Локомотивом» и «Зенитом» Дзюба вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 78-й минуте игры.
- 25 сентября 2023
-
11:04
-
11:03
-
10:55
-
10:54
-
10:46
-
10:36
-
10:34
-
10:23
-
10:21
-
10:20
-
10:06
-
09:59
-
09:57
-
09:50
-
09:39
-
09:38
-
09:34
-
09:17
-
08:57
-
08:43
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:12
-
07:58
-
07:36
-
07:22
-
07:13
-
07:01
-
06:53
-
06:38
-
06:33
-
06:17
-
06:10
-
05:56