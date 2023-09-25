КДК РФС рассмотрит выход Дзюбы на поле после замены в матче с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит выход нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы на поле после замены в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Без учёта сегодняшнего матча в повестку включены вопросы по матчу «Спартак» — «Динамо». Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику.

В матче «Зенит» — «Локомотив» рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле футболиста «Локомотива» Артёма Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Лёвина. По матчу «Ростов» — ЦСКА рассмотрим выход за пределы технической зоны без выхода на поле главного тренера «Ростова» Карпина», — сказал Григорянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в матче между «Локомотивом» и «Зенитом» Дзюба вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 78-й минуте игры.