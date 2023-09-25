Нападающий «Зенита» Изидор прокомментировал итог матча с «Локомотивом»

Французский нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор расстроен из-за поражения от московского «Локомотива» (1:2) в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги, но надеется, что со следующего матча начнётся победная серия.

«Я расстроен, потому что мы проиграли. Проигрывать всегда неприятно, но я надеюсь, что со следующей игры мы начнём победную серию. «Локомотив» играл хорошо. Они хорошо подготовились к игре. Теперь нам нужно готовиться к следующему матчу», — приводит слова Изидора ТАСС.

Напомним, 9 сентября «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/2024 с обязательным правом выкупа. Футболист выступал за железнодорожников с 2022 года, он провёл за московскую команду 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.