Нападающий «Зенита» Изидор прокомментировал итог матча с «Локомотивом»

Французский нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор расстроен из-за поражения от московского «Локомотива» (1:2) в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги, но надеется, что со следующего матча начнётся победная серия.
«Я расстроен, потому что мы проиграли. Проигрывать всегда неприятно, но я надеюсь, что со следующей игры мы начнём победную серию. «Локомотив» играл хорошо. Они хорошо подготовились к игре. Теперь нам нужно готовиться к следующему матчу», — приводит слова Изидора ТАСС.
Напомним, 9 сентября «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/2024 с обязательным правом выкупа. Футболист выступал за железнодорожников с 2022 года, он провёл за московскую команду 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.
- 25 сентября 2023
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