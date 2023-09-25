Квинси Промес устроил скандал в отделении полиции в Москве

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в одном из столичных отделений полиции, информирует телеграм-канал Mash.

Согласно сведениям источника, звёздный нидерландский футболист приехал в одно из отделений полиции, когда узнал, что его друзей задержали с подозрением на состояние наркотического опьянения. Промес хотел помочь своим друзьям, но, когда «отмазать» их не получилось, футболист начал возмущаться, громко кричать и предъявлять претензии сотрудникам правоохранительных органов.

Стоит напомнить, что у Квинси Промеса есть серьёзные проблемы с полицией на родине — в Нидерландах. Его обвиняют в нанесении серьёзных повреждений ножом двоюродному брату, а также в торговле наркотическими веществами.