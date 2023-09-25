Желько Петрович: Карпин — амбассадор российского футбола

Черногорский тренер Желько Петрович высказался о ситуации в сборной России. Он считает, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину есть смысл сфокусироваться на 25–30 молодых игроках.

«Карпин — тренер с большим именем, амбассадор российского футбола. Он известен во всём мире, у него огромный опыт, но он должен работать сообща по всем направлениям с федерацией. Российской сборной сейчас очень непросто, у футболистов нет такой мотивации, которая была раньше. Введены санкции, команда не играет в европейских и мировых турнирах. И тут совсем другой настрой. Эта ситуация даёт шанс тренерам подготовить очень молодую команду, которая будет в оптимальном состоянии через три-четыре года.

И сейчас самое главное — играть, получать практику. Возможно, Карпину стоит сделать фокус на 25–30 конкретных молодых игроках и пытаться организовывать для них дополнительные сборы, тренировочные лагеря, чтобы они были максимально сыграны. И когда настанет время возвращаться, будет настоящая конкурентоспособная сборная. Только нужно заниматься ребятами, которым сейчас 23–26 лет, не нужно брать тех, кому 29–30, к моменту возвращения они будут уже стары и не помогут», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Ожидается, что в октябре сборная России проведёт товарищеские матчи со сборной Камеруна и со сборной Кении.