Изидор: «Газпром Арена» невероятная. Всё по-другому, чем на моём прежнем домашнем стадионе

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор после матча с «Локомотивом» заявил, что ему очень понравился домашний стадион сине‑бело‑голубых «Газпром Арена». Напомним, накануне «Зенит» проиграл на домашнем стадионе «Локомотиву» со счётом 1:2.

«Это невероятная арена, всё совсем по‑другому, чем на моём прежнем домашнем стадионе. Он огромный и современный, огромное количество фанатов, и тут очень большое поле», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

Напомним, 9 сентября «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/2024 с обязательным правом выкупа. Футболист выступал за железнодорожников с 2022 года, он провёл за московскую команду 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.