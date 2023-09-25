«Марсель» планирует назначить главным тренером Галтье

Марсельский «Олимпик» находится в поисках тренера после ухода Марселино и поэтому на прошлой неделе связался с бывшим тренером «ПСЖ», уроженцем Марселя Кристофом Галтье.

«Это не новость, Кристофа Галтье ценят лидеры «Марселя». Его имя появилось в конце прошлого сезона, а марсельский клуб даже присматривался к нему в июне. Затем Галтье попросил своих представителей не развивать эту тему, поскольку она была слишком щекотливой: он ещё не нашел финансового соглашения с «ПСЖ», который хотел от него отделиться.

Не так давно близкие посоветовали ему уделить время себе, подумать об отдыхе и прочистке головы. Потому что физически и психологически последние несколько месяцев были очень деликатными: между разочаровывающими спортивными результатами «ПСЖ» и, прежде всего, обвинениями в расизме со стороны бывшего лидера «Ниццы» Жюльена Фурнье. Галтье также остаётся под следствием, даже если полностью отрицает эти обвинения» — сообщает RMC Sport.