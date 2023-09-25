Юрист «Спартака»: видео с Промесом не имеет веса. Его жесты и слова ни о чём не говорят

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала появление видео со скандалом нападающего красно-белых Квинси Промеса в отделении полиции.
«Очевидно, что Квинси плохо владеет русским языком. Ему пришлось показывать и объяснять жестами, что к его друзьям применяли средства физического воздействия, били. Его жесты не говорят о том, что он предлагает сотруднику полиции деньги. На данном видео нет никаких денег. Просто были сделаны красивые заголовки из-за того, что это Промес и клуб «Спартак». Ничего, касающегося уголовного права, в этом видео нет и быть не может.
Действительно, Квинси был довольно вспыльчив, но это ни о чём не говорит. Языковой барьер играет очень большую роль, эта проблема есть у каждого легионера. Но я могу сказать с полной уверенностью, что данная видеозапись не имеет никакого веса. Квинси просто кому-то что-то объясняет, вот и всё», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 25 сентября 2023
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