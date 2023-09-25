Орлов: Дзюба — откровенный хам, а игроки «Зенита» встречают его улыбкой. Где ваш настрой?

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче с «Зенитом» (2:1).

«Дзюба — откровенный хам. Он словесно схватился с Оливейрой, начал жестом показывать тренеру «Зенита» — мол, помолчи. Я уже не говорю о его истории с Семаком. После этого он побежал к ребятам (из «Зенита»), и они все блаженные, с улыбкой. Целует в голову кого-то. Он же представитель другой команды.

Видели, как Тикнизян себя вёл? Он грудью пошёл, и его выгнали. Он заступался за партнёра. На футбольном поле я видел улыбки игроков «Зенита» — правда, половина из них запасные. Но команда проиграла, а они с Дзюбой. Наверное, он для них великий. Ребята, где ваш настрой на матч? Где мотивация? Команда – единый кулак.

После матча «Зенит» провёл собрание при закрытых дверях, в раздевалке. Думаю, с этим всё и связано. Это недонастрой на игру, отсутствие мотивации. Могут быть и объективные причины, но мы об этом не знаем. Но так нельзя проводить матчи на своём поле», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».