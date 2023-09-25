Орлов: соперник «Зенита» — это сам «Зенит», поражение от «Локомотива» — маленькая заминка

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что «Зенит» проиграл «Локомотиву», в составе которого был всего один легионер. Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась победой железнодорожников со счётом 2:1.

«Дело не в том, что в «Зените» сильные легионеры. Дело в самом «Зените». Мы же прекрасно знаем, что соперник «Зенита» — это сам «Зенит». Если он обороты останавливает, сразу становится заурядным, как все. А когда «Зенит» на высоких скоростях, с его мастерством, он остальных превосходит. Поэтому ничего страшного нет, это вот такая маленькая заминка. Надо делать выводы. Думаю, и футболисты, и тренеры их сделают. Это хороший душ. 9-й тур. Сейчас они встрепенутся. Думаю, наведут порядок», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».