Историческое поражение «Зенита»! Всё решила фатальная ошибка в концовке

У «Локомотива» не лучший период. Речь не только про не самый удачный старт сезона с точки зрения игры — в последних двух матчах ушёл и результат. Сначала домашнее поражение от «Оренбурга» в РПЛ, потом проигрыш «Уралу» по пенальти в Кубке России. И тут «Зенит», который, наоборот, сначала закинул три «Рубину», а потом набрал два очка в Кубке с «Ахматом». Да и вообще «Локо» в последние годы совсем неудачно играет с Питером — последняя победа ещё в 2019-м, когда команду возглавлял Юрий Сёмин. Все последующие тренеры в лучшем случае добивались ничьей, но в основном проигрывали.

Ещё одна интрига — возвращение в Петербург Артёма Дзюбы. Он впервые сыграл с «Зенитом» после ухода летом 2022-го. Естественно, после первого же касания мяча — свист. Не такой громкий и отчётливый, но явно не все были рады видеть игрока в Петербурге. Впрочем, свистели и ещё одному футболисту, который вышел в основном составе уже другой команды: Изидор тоже впервые сыграл против «Локо», и небольшая группа болельщиков из Москвы показала своё отношение к этому.

Вообще, первый тайм вышел не самым событийным — всего два удара в створ хорошо иллюстрируют происходящее. «Зенит» смотрелся солиднее. На какие-то отрезки зажимал соперника на его половине поля, но в основном это заканчивалось перекатыванием мяча с отсутствием моментов. У «Локо» впереди главная надежда была на Дзюбу. Но к нему чуть ли не персонально был приставлен Эракович. Сербский защитник не всегда был эффективен в единоборствах, но почти все они проходили далеко от штрафной.

«Зенит» забил в первом же опасном моменте: Караваев с правого фланга аккуратно навесил в штрафную, а там Кассьерра оказался лучше Морозова. Центральный защитник не в первый раз проиграл борьбу, но теперь фатально.

Казалось, «Зенит» полезет добивать соперника, но этого не случилось. Петербуржцы успокоились и даже отдали мяч «Локо». Решили поиграть вторым номером. И в концовке тайма чуть за это не поплатились. Сначала Миранчук классно бил со штрафного, но мяч после касания Кержакова (которое, к слову, проморгали судьи) прошёл чуть выше перекладины. А потом после резкой атаки Баринов был обязан сравнивать счёт. Но первый его удар в уже пустой угол заблокировал Алип, а затем Кержакову помог Эракович.

В перерыве тренеры не стали ничего менять. Но почти сразу после выхода команд хозяева могли увеличить преимущество. Кассьерра классно скинул на Клаудиньо, однако бразилец пульнул совсем рядом со штангой.

«Зенит» — «Локомотив» Фото: РИА Новости

Требовалась хоть какая-то реакция «Локо». Несмотря на проблемы, во всех предыдущих матчах они выдавали хорошие отрезки. На 56-й минуте Галактионов заменил Миранчука на Глушенкова, и уже через три минуты тренер точно обрадовался своему выбору.

В одной из атак Максим обыгрался с Тикнизяном, который классно открылся в штрафной и сильно пробил точно в створ. Без всякого сопротивления. Кержаков оказался бессилен.

Этот момент наконец разбудил «Зенит». Чемпионы снова зажали «Локомотив» на его половине поля, но опять почти без моментов. Да, неплохо бил Фернандес, а на 75-й минуте мог забивать вышедший на замену Сергеев, но Кассьерра катнул вдоль ворот сильнее, чем было нужно.

Семак выпустил Кругового с Коваленко, и в момент, когда все ждали финального навала, случилась неожиданная ошибка. «Зенит» неудачно разыграл аут, мяч подхватил всё тот же Глушенков, пролетел вдоль штрафной и выдал на Тикнизяна, который опустил мяч уже в пустые ворота.

Уже в добавленное время хозяева полетели вперёд, но вместо моментов устроили потасовку. Она продолжилась и после финального свистка. А удалён оказался только Тикнизян, который ещё недавно праздновал гол без футболки и явно пожалел о своих эмоциях.

«Локо» всё же победил «Зенит» впервые с 2019 года. Пусть и вряд ли это вытекало из логики происходящего.