«Для меня — позитивная игра». Тренер «Факела» Ташуев — о поражении «Рубину»

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ с «Рубином». Казанцы одержали победу со счётом 1:0.

«Что не хватило «Факелу»? Команда для меня играет неплохо, боевито и агрессивно, но нет голов. Это удручает. Третий матч мы имеем массу моментов, а гола нет. Мяч метается, но нет точного удара. Соперник имеет какие‑то возможности, но воспользовался нашей ошибкой и реализовал.

Где‑то поспешили с заменами, но это внутренняя кухня. Для меня — позитивная игра, но в каком‑то моменте упустили инициативу. К игрокам нет претензий по самоотдаче. Будем стараться набрать максимум очков до зимы, впереди много матчей, а дальше будем сражаться, чтобы быть как можно выше. Не хватает агрессии, чтобы продавить соперника, будем работать над голами, которые пока не получаются», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».