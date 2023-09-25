Шалимов: если до зимы «Краснодар» будет первым-вторым, то шансы на чемпионство будут
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о лидерстве «Краснодара» в чемпионате России после девяти туров.
«Если до зимы «Краснодар» будет первым‑вторым, то можно о чём‑то говорить. Зимняя пауза настолько длинная, что всё очень сильно меняется. Месяц отпуск, два месяца подготовки, открывается трансферное окно. Если они будут вровень идти с «Зенитом» до зимы, то шансы на чемпионство будут», — приводит слова Игоря Шалимова «Матч ТВ».
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 21 очко после девяти матчей. На второй строчке располагаются самарские «Крылья Советов» (18), на третьей — санкт-петербургский «Зенит» (17).
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