Шалимов: если до зимы «Краснодар» будет первым-вторым, то шансы на чемпионство будут

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о лидерстве «Краснодара» в чемпионате России после девяти туров.

«Если до зимы «Краснодар» будет первым‑вторым, то можно о чём‑то говорить. Зимняя пауза настолько длинная, что всё очень сильно меняется. Месяц отпуск, два месяца подготовки, открывается трансферное окно. Если они будут вровень идти с «Зенитом» до зимы, то шансы на чемпионство будут», — приводит слова Игоря Шалимова «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 21 очко после девяти матчей. На второй строчке располагаются самарские «Крылья Советов» (18), на третьей — санкт-петербургский «Зенит» (17).