Сергей Шишкарёв рассказал, когда «Черноморец» достигнет уровня «Спартака»

Предприниматель Сергей Шишкарёв, чья компания «Дело» спонсирует в том числе новороссийский «Черноморец», ответил на вопрос о том, когда клуб достигнет уровня московского «Спартака».
«Это будет точно не в этом сезоне и не в следующем. Думаю, через два года на третий. Нам, чтобы подняться, нужно инфраструктуру в Новороссийске построить. Люблю стадион «Спартака», но понятно, что такую махину в Новороссийске не построим. А нечто подобное по организации, культуре и удобству — очень бы хотелось.
15 октября примем решение по стадиону. Сейчас организация занимается проектированием и анализом инфраструктурных возможностей. Она должна дать расчёт, сколько реконструкция займёт времени и во сколько обойдётся. Как бы я ни хотел сохранить место стадиона и его уникальное положение с видом на море, боюсь, придётся строить новый», — приводит слова Шишкарёва «РБ Спорт».
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