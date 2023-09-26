Тебас оценил вероятность перехода Мбаппе в Ла Лигу в следующем сезоне
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможности нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе перейти в чемпионат Испании в следующем сезоне.
«Я не убеждён, что Мбаппе перейдёт в чемпионат Испании. Но это судьба для него, я уверен. В следующем сезоне вероятность его перехода будет выше на 70–80%. Сюда приехали великие игроки», — приводит слова Тебаса Marca.
Напомним, ранее сообщалось, что французский нападающий был близок к переходу в «Реал» в летнее трансферное окно.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов.
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