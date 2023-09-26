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Тимощук оспорил в CAS решение Украинской ассоциации футбола лишить его всех титулов

Тимощук оспорил в CAS решение Украинской ассоциации футбола лишить его всех титулов
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Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением по обращению тренера «Зенита» Анатолия Тимощука в Спортивный арбитражный суд (CAS), где он пытается оспорить решение о лишении его титулов и запрете на футбольную деятельность на Украине.

«В производстве Спортивного арбитражного суда (CAS) находится дело об обжаловании Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ. Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно», — говорится в заявлении УАФ на официальном сайте.

Напомним, ранее УАФ запретил Анатолию Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, и пожизненно лишил его всех титулов. Позже Тимощук обжаловал данное решение в Апелляционном комитете УАФ и получил отказ в полном объёме.

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