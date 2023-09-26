Алаба обратился к болельщикам «Реала» после поражения в дерби от «Атлетико»

Защитник «Реала» Давид Алаба обратился к болельщикам клуба после поражения в дерби от «Атлетико».

«Мадридисты, мы все ожидаем большего! Это была не наша игра. Мы подвели вас вчера, но мы реабилитируемся и снова станем «Реалом», — написал Алаба в одной из социальных сетей.

24 сентября завершился матч 6-го тура испанской Примеры между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. «Атлетико» одержал уверенную победу над «Реалом» со счётом 3:1.

После пяти туров испанской Ла Лиги «сливочные» набрали 15 очков и на текущий момент располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

«Атлетико» уверенно обыграл «Реал» в мадридском дерби:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.