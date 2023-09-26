Моуриньо: поле «Торино» настолько ужасное, что делает газон «Стадио Олимпико» подиумом

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ничью команды в матче с «Торино» (1:1).
«На мой взгляд, мы играли хорошо. Против «Торино» нелегко создавать моменты, нелегко и играть в одно касание на таком поле, которое настолько плохое, что делает «Стадио Олимпико» похожим на подиум. Обещаю, что после этого матча больше не буду обижать газон «Олимпико».
Трудно сделать что-то лучше против такой команды. Мы располагали такими игроками как Паредес, который ещё пару недель назад не мог сыграть и 15 минут, играли с совершенно новой линией защиты, мне очень понравилось их выступление. Я расстроен результатом, но не расстроен тем, что увидел от своих ребят.
Пропуская на последних минутах ты чувствуешь, что потерял два очка, но я уважаю соперника. У них была неделя на подготовку, а у нас был матч посреди недели.
Понимаю, что наша позиция в турнирной таблице сейчас выглядит не лучшим образом, но это только начало. В декабре мы точно будем не там», — приводит слова Моуринью Football Italia.
- 26 сентября 2023
-
06:46
-
06:46
-
06:29
-
06:27
-
06:00
-
05:49
-
05:48
-
05:44
-
05:36
-
05:28
-
05:22
-
05:18
-
04:48
-
04:37
-
04:32
-
03:58
-
03:56
-
03:48
-
03:14
-
03:02
-
03:01
-
02:57
-
02:46
-
02:34
-
02:20
-
02:06
-
02:02
-
01:47
-
01:40
-
01:36
-
01:22
-
00:59
-
00:50
-
00:44
-
00:43