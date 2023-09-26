Моуриньо: поле «Торино» настолько ужасное, что делает газон «Стадио Олимпико» подиумом

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ничью команды в матче с «Торино» (1:1).

«На мой взгляд, мы играли хорошо. Против «Торино» нелегко создавать моменты, нелегко и играть в одно касание на таком поле, которое настолько плохое, что делает «Стадио Олимпико» похожим на подиум. Обещаю, что после этого матча больше не буду обижать газон «Олимпико».

Трудно сделать что-то лучше против такой команды. Мы располагали такими игроками как Паредес, который ещё пару недель назад не мог сыграть и 15 минут, играли с совершенно новой линией защиты, мне очень понравилось их выступление. Я расстроен результатом, но не расстроен тем, что увидел от своих ребят.

Пропуская на последних минутах ты чувствуешь, что потерял два очка, но я уважаю соперника. У них была неделя на подготовку, а у нас был матч посреди недели.

Понимаю, что наша позиция в турнирной таблице сейчас выглядит не лучшим образом, но это только начало. В декабре мы точно будем не там», — приводит слова Моуринью Football Italia.