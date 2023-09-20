«Шериф» — «Рома». Дибала и Лукаку — рецепт успеха Моуринью

Раньше римляне нередко теряли очки на групповом этапе еврокубковых турниров. Теперь всё будет иначе.

21 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Шериф» — «Рома». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех клуба из Тирасполя оценён экспертами в 7.40. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Шериф» — «Рома» 21 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Шериф» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.88. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Шериф» — «Рома» (21.09.2023)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 21 сентября состоится 16 встреч 1-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Шериф» в городе Тирасполь, «Шериф» примет «Рому». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Раньше «осам» не удавалось пробраться дальше квалификационных раундов в еврокубковых турнирах. Последние же несколько лет они постоянно выходят в плей-офф. В позапрошлом сезоне жёлто-чёрным даже удалось сенсационно обыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» (2:1), на «Сантьяго Бернабеу».

Впрочем, о прогрессе и процветании клуба из Тирасполя говорить не приходится. Ещё прошлым летом он потерял бóльшую часть основообразующих игроков, а также пережил смену главного тренера. Юрий Вернидуб покинул должность. Как итог — в минувшем розыгрыше еврокубков «Шериф» выступил далеко не так хорошо, как в позапрошлом.

В текущем сезоне жёлто-чёрным не удалось преуспеть в отборе Лиги чемпионов. Они с трудом прошли в первом квалификационном раунде «Фарул» (0:1 и 3:0 д. вр.), а затем уступили во втором квалификационном раунде «Маккаби» из Хайфы (1:0 и 1:4 д. вр.). Таким образом, «осы» попали квалификацию Лиги Европы.

«Шериф» сначала обыграл БАТЭ (5:1 и 2:2), а в раунде плей-офф победил «КИ Клаксвик» (1:1 и 2:1). Удастся ли жёлто-чёрным совершить сенсацию и обыграть «Рому»? В целом у них неплохие шансы выйти в плей-офф. Помимо римлян, в группу попали пражская «Славия» и «Серветт». Соперники довольно удобные.

О «Роме» того же сказать нельзя. За последние несколько лет под руководством Жозе Моуринью она достигла большого прогресса. В позапрошлом сезоне «волки» выиграли Лигу конференций, а в минувшем добрались до финала Лиги Европы, в котором уступили «Севилье» (1:1, 1:4 пен.).

Летом римляне неплохо усилились. Они взяли в аренду бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, лучшего бомбардира сборной Бельгии Ромелу Лукаку и защитника «Лидса» Расмуса Кристенсена. Также «джаллоросси» приобрели у «ПСЖ» двух полузащитников — Ренату Саншеша и Леандро Паредеса.

Увы, не обошлось и без болезненных потерь. Покинули «Рому» ведущий защитник Рожер Ибаньес и опытный Неманья Матич. Как следствие, начали сезон римляне плохо. В трёх стартовых турах они сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2), а также уступили «Вероне» (1:2) и «Милану» (1:2).

Затем в дело вмешался Моуринью. Новички немного освоились в римской команде. Плюс оправился от повреждения Пауло Дибала. Португальский специалист подобрал правильные слова для мотивации и грамотно воспользовался заменами. В итоге его подопечные с крупным счётом на выезде обыграли «Эмполи» (7:0) в матче последнего тура Серии А.

Таким образом, «джаллоросси» повторили достижение 17-летней давности. Семь голов за матч они не забивали с 2006 года, когда одержали победу над «Катанией» (7:0). «Эмполи» впервые в истории пропустил больше пяти голов в матче чемпионата Италии.

Дибала оформил дубль. Также по одному забитому мячу записали на свой счёт Лукаку и Саншеш. Не исключено, что в грядущей встрече римляне одержат ещё одну результативную победу. П2 + ТБ 1.5 мяча принимается за коэффициент 1.88. Да, Моуринью может прибегнуть к некоторым экспериментам. Однако не стоит забывать, что ему надо наигрывать новичков.

Увы, Моуринью не сможет отладить сыгранность всех новобранцев. Расмус Кристенсен и Сердар Азмун не попали в заявку команды из Рима на Лигу Европы из-за ограничения, которое наложил УЕФА.

У римлян нередко возникают проблемы на групповом этапе еврокубковых турниров. В матче 1-го тура в минувшем розыгрыше Лиги Европы они уступили «Лудогорцу». А в позапрошлом сезоне в матче 3-го тура Лиги конференций с крупным счётом проиграли «Будё-Глимт» (1:6). Но есть ощущение, что в этот раз всё будет иначе. У «волков» стал сильнее состав. Значительно увеличилась мощь нападения.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Шериф» — «Рома» 21 сентября 2023 года

«Шериф» неоднократно навязывал борьбу и обыгрывал сильных соперников. Несмотря на уход многих ведущих игроков и Вернидуба, он не выглядит мальчиком для битья. Но несмотря на то что игра состоится на стадионе жёлто-чёрных, в победу «Ромы» верится больше. Она очень классно усилилась летом и наконец-то прервала череду неудач. Думается, в дальнейшем Моуринью будет только развивать успех.

Ставка: победа «Ромы» и тотал больше 1.5 мяча за 1.88.