Александр Алиев: мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют
Поделиться
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев сравнил уровень игры нынешних игроков клуба со своими временами.
«Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют. У меня был разговор с Игорем Суркисом, я ему говорю: «Михайлович, ну ты скажи им, пусть выпьют. Да они и пить не умеют».
Мы пили, но и играли, а сейчас у них вот это всё: приставки, контр-страйки, контр-что-то там. Уровень молодёжи сейчас такой», — сказал Алиев в интервью YouTube каналу Ксении Больбот.
Отметим, что 38-летний экс-футболист родился в 1985 году в Хабаровске. Он выступал за молодёжные клубы хабаровского СКА и московского «Спартака». Также в РПЛ Алиев играл за «Локомотив» (2010) и «Анжи» (2014-2015). Профессиональную карьеру Алиев закончил в 2016 году.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
08:10
-
07:30
-
07:11
-
06:46
-
06:46
-
06:29
-
06:27
-
06:00
-
05:49
-
05:48
-
05:44
-
05:36
-
05:28
-
05:22
-
05:18
-
04:48
-
04:37
-
04:32
-
03:58
-
03:56
-
03:48
-
03:14
-
03:02
-
03:01
-
02:57
-
02:46
-
02:34
-
02:20
-
02:06
-
02:02
-
01:47
-
01:40
-
01:36
-
01:22
-
00:59
Партнерский контент