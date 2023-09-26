Александр Алиев: мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев сравнил уровень игры нынешних игроков клуба со своими временами.

«Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют. У меня был разговор с Игорем Суркисом, я ему говорю: «Михайлович, ну ты скажи им, пусть выпьют. Да они и пить не умеют».

Мы пили, но и играли, а сейчас у них вот это всё: приставки, контр-страйки, контр-что-то там. Уровень молодёжи сейчас такой», — сказал Алиев в интервью YouTube каналу Ксении Больбот.

Отметим, что 38-летний экс-футболист родился в 1985 году в Хабаровске. Он выступал за молодёжные клубы хабаровского СКА и московского «Спартака». Также в РПЛ Алиев играл за «Локомотив» (2010) и «Анжи» (2014-2015). Профессиональную карьеру Алиев закончил в 2016 году.