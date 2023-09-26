Агент Вады: Валентин может забить больше пяти-семи мячей за сезон

Футбольный агент Мануэль Родригес высказался о дебютном голе хавбека «Рубина» Валентина Вады в России, который аргентинец забил в матче 9-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0).
«Мы счастливы за Валентина, что он забил свой дебютный мяч. В то же время для нас это не сюрприз. Да, Вада — не самый забивной футболист, но он может забивать, это факт. Может ли он положить пять-семь мячей за сезон? Он может забить и больше, многое зависит и от команды, от тренера. Но очевидно, что Валентин — очень талантливый игрок, он способен на многое.
Он окажет серьёзное влияние на Российскую Лигу, вот увидите. Нравится ли ему Казань? Да, пока ничего негативного точно не слышал. Но как я и говорил ранее, ему нечего бояться, он футболист, а не политик», — приводит слова Родригеса издание «РБ Спорт».
- 26 сентября 2023
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