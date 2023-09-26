Медведев назвал околесицей слухи о серьёзном разговоре с игроками «Зенита» после «Локо»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что он провёл серьёзный разговор с игроками сине-бело-голубых после поражения команды в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2). Ранее в СМИ появилась информация, что Медведев якобы предъявил игрокам претензию, что они «не сражаются за клуб и не отдаются игре полностью».

«Околесица», — приводит слова Александра Медведева «Спорт-экспресс».

Напомним, «Зенит» после матча с «Локомотивом» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.