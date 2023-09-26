Судья Опейкина прокомментировала своё назначение на международный матч сборных в Европе

Арбитр Вера Опейкина прокомментировала своё назначение на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана.

«Один из руководителей написал сообщение, сказал, что мы получили назначение на матч УЕФА. Не знаю, кто именно принимал такое решение. По ощущениям – это как найти под ёлкой подарок на Новый год. Мы должны были ехать на чемпионат мира, который недавно прошёл в Австралии: я как VAR, Анастасия Пустовойтова как главный арбитр и Екатерина Курочкина как ассистент. Не получилось, тогда я сильно расстроилась. Сейчас, спустя полтора года, это назначение, безусловно, порадовало. Жизнь складывается из каких-то пазлов. В тот раз он выпал такой, сейчас – другой.

Сейчас главное вообще поехать туда, в мире тоже всё не просто. Что-то от нас не зависит. Ожиданий нет, просто хочется нормально отработать. И вернуться домой», — сказала Опейкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.