Александр Алаев: дело Норманна — это беспредел, просто дико

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о резонансном деле полузащитника Матиаса Норманна, который в августе разорвал контракты с «Динамо» и «Ростовом», а затем уехал в один из клубов Саудовской Аравии.
«Это беспредел. Это дико. Сейчас футболист заявлен за новый клуб, это практика ФИФА. Знаю, что «Динамо» ведёт переговоры с нынешним клубом Норманна, надеюсь, что компромиссы будут найдены, иначе это перейдёт в ФИФА с перспективой дела в CAS. Но есть спорные моменты, в которых у каждой стороны может быть свой набор аргументов.
А здесь настолько всё очевидно, что не представляю аргументов с той стороны. Понимаю, под каким давлением сейчас ФИФА, но надеюсь, что здравый смысл победит. Дай бог удачи футболисту Норманну, но есть определённые финансовые условия в контракте, которые действующий клуб Норманна должен выполнить. Прецедентов создавать не надо, надеюсь, и в ФИФА это понимают. Надеюсь, футболист будет играть, а «Ростов» и «Динамо» получат полагающиеся им компенсации», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».
- 26 сентября 2023
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