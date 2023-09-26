Александр Алаев: с мнением о деградации РПЛ я точно не согласен

Президент РПЛ Александр Алаев критически оценил тезис о деградации лиги в части интереса аудитории.

«С мнением о деградации лиги я точно не согласен. В чём это выражается? В посещаемости, ТВ-рейтингах? Если так, то я точно не соглашусь. Чемпионат очень интересный. Отъезд футболистов происходит во всех лигах, это нормальный процесс. Мы видим и молодых футболистов, видим их прогресс. Посещаемость? Понятно, что это не те цифры, на которые мы рассчитывали, но и не те, что были в марте, когда на всех стадионах заработала система Fan ID. Сейчас средняя посещаемость более 11 тысяч, мы видим рост. Это сопоставимо с тем, что было в 2015-2016 годах. Это не бурный рост, но мы и не видим критического падения. ТВ-рейтинги — приведу цифры. Для нас ключевая метрика — «мужчины, возраст — 18+». Потому что именно эта метрика зафиксирована в договоре между РФС и РПЛ о передаче прав на проведение соревнований, это KPI, который мы должны выполнить по итогам первого цикла, в конце сезона-2025/2026. Показатель ТВ-рейтинга — 1,4 — держится последние годы. Мы обращали внимание в прошлом году, что роста точно нет, а по некоторым показателям идёт снижение. В этом году идет некоторый рост, цифра 1,47 — приближается к 1,5.

Теперь о другом показателе. Берём все спортивные мероприятия на всех ТВ-каналах, которые доступны на первом спутнике, с момента 1-го тура чемпионата — в топ-30 самых рейтинговых 23 мероприятия с участием клубов РПЛ. Ближайший наш конкурент — фигурное катание — на шестом и 15-м местах. Европейский футбол? В топ-30 только два мероприятия — Суперкубок Европы на почётном 24-м месте, немного опережая матч «Сочи» — «Балтика». И ещё один матч — Лига чемпионов арабских стран, на 24-м месте. Говорю это к тому, что зачастую декларации — мы деградируем, надо срочно уезжать — ничем не подкреплены. Мы остаёмся главным спортивным мероприятием страны, будем биться за титул главного развлекательного мероприятия. Никто не собирается вешать замок на дверь и расходиться. Разговор с руководителями «Матч ТВ», о чём вы упомянули, предстоит, и он обязательно состоится, набор аргументов у нас есть. Чемпионат, Кубок России остаются главным спортивным мероприятием страны, который приносит рейтинг в том числе и каналу. Возвращаясь к посещаемости — мы хотели бы, чтобы цифра была не 11+ тысяч, а порядка 18-19 тысяч, то есть на уровне 2018/2019, сезона сразу после ЧМ», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».