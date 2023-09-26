Вратарь «Милана» Меньян восстановился от травмы, полученной в матче Лиги чемпионов
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Голкипер «Милана» Мик Меньян вернулся к тренировкам с командой, восстановившись после травмы, полученной на минувшей недели в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Об этом информирует RMC Sport.
По информации источника, проведённое медицинское обследование показало, что 28-летний вратарь повредил леове бедро, однако травма оказалась несерьёзной. Тем не менее, подчёркивается, что Меньян скорее всего не примет участия в ближайшей игре «россонери» с «Кальяри», которая состоится завтра, 27 сентября, поскольку тренерский штаб не хочет рисковать футболистом.
Напомним, французский вратарь был заменён на 80-й минуте матча с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов. В этом сезоне Меньян принял участие в четырёх матчах Серии А, в одном из которых сыграл «на ноль».
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