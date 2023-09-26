Президент УЕФА Чеферин прокомментировал предложение вернуть в турниры юношеские сборные РФ

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал предложение вернуть в международные турниры юношеские сборные России в возрасте до 17 лет.

«Продолжение дисквалификации УЕФА в отношении взрослых российских команд отражает стремление занять позицию против агрессии. УЕФА намерен придерживаться этой позиции до тех пор, пока не закончится конфликт и не будет восстановлен мир. Однако, запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их всестороннее развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя детям возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы делаем ставку на то, что будущее поколение станет более ярким и способным», — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.