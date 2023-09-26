Матч «Црвена Звезда» — «Партизан» перенесли из-за траура в Сербии

Матч между сербскими футбольными клубами «Црвена Звезда» и «Партизан» перенесён на неопределённый срок из-за траура в стране, сообщает «твиттер» «Црвены Звезды».

Встреча должна была пройти в среду в Белграде на арене «Партизана». Противостояние чёрно-белых и красно-белых называется Вечным дерби и считается наиболее острым в стране. Также из-за траура перенесены и другие матчи 9-го тура чемпионата Сербии.

Полиция самопровозглашённой республики Косово в ночь на понедельник, 25 сентября, сообщила о снижении накала столкновений при сохранении напряжённости на севере края. Перед этим полиция вела поиск напавших на сотрудников близ села Баньска, где они были обстреляны неизвестными. Два полицейских получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них впоследствии скончался.

Премьер самопровозглашённой республики Косово Альбин Курти заявлял, что полиция окружила 30 вооружённых нападавших на севере края и призвала их сдаться. По последней информации, трое нападавших были убиты, двое — задержаны. Также арестовали четверых подозреваемых с радиосвязью.

Траур по погибшим пройдёт 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии. По словам директора Канцелярии по Косово и Метохии, весь последний год Белград предупреждал, что террор Приштины может привести к трагедии.