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«Фиорентина» объявила о продлении контракта с Николасом Гонсалесом

«Фиорентина» объявила о продлении контракта с Николасом Гонсалесом
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Аргентинский вингер Николас Гонсалес продлил соглашение с «Фиорентиной». Об этом сообщает пресс-служба флорентийского клуба.

По информации источника, стороны будут сотрудничать до конца июня 2028 года. Зарплата футболиста при этом будет выше, чем по предыдущему соглашению.

Фото: acffiorentina.com

В сезоне-2022/2023 Гонсалес провёл 42 матча за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. предыдущий контракт игрока с итальянским клубом был рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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