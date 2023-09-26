Шалимов прокомментировал победу «Крыльев» над «Сочи»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Сочи». Самарцы одержали победу со счётом 2:1.

«Крылья» справились с давлением, которое появляется у команды, когда она идёт вверху. В атаке команда выглядела неплохо, в обороне не было той неразберихи, которую мы увидели в конце матча с ЦСКА.

В то же время по «Сочи» хочу сказать, что там не всё так плохо по игрокам, как говорят. Это квалифицированная команда, есть лидеры, неплохой средний уровень. Но есть очевидная проблема в атаке, где нет забивного форварда. Кто-то должен брать на себя лидерство в атаке, завершать все усилия в атаке. Мелкадзе имеет моменты, но не забивает.

Второй момент — борьба за выживание психологически очень непростой момент для игроков уровня Нобоа и Юсупова, когда борьба идёт совершенно другая. Кроме того, влияет и ситуация с полем, когда приходится играть на выезде. Положение опасное, «Сочи» сильно рискует.

Самара же сделала выводы из матча с ЦСКА, когда в концовке растерялись и упустили победу. Сейчас, ведя в счёте, выглядели солидно, уверенно», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».