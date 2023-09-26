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Филимонов заявил, что Агкацев – единственный вратарь, который приятно его удивляет

Филимонов заявил, что Агкацев – единственный вратарь, который приятно его удивляет
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Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов ответил на вопрос о том, кто входит в число трёх лучших голкиперов России прямо сейчас.

«У меня не всегда получается пристально следить за РПЛ, так как трачу много времени на развитие академии и при этом ещё тренирую голкиперов в «Народной команде». Так что с ходу ответить на этот вопрос или назвать тройку лучших сейчас не смогу. Нужно проанализировать, а не просто обозначить фамилии.

Единственный, кто меня приятно удивил, — это Станислав Агкацев. Он стал показывать стабильно хорошую игру, умудрился на время посадить на лавку Матвея Сафонова и был вызван в сборную России. Молодец!» — приводит слова Филимонова RT.

В нынешнем сезоне Станислав играл только в Фонбет Кубок России, где провёл на поле четыре матча, в которых пропустил семь мячей и одну игру сыграл на ноль.

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