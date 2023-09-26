Куда пропали эти футболисты? 17 человек, не сыгравших в РПЛ ни минуты в этом сезоне

Почти треть сезона РПЛ позади. Сыграно девять туров, определены лидеры, а «Спартак» некоторые даже досрочно и поспешно короновали. Закрыто трансферное окно, команды усилились, но некоторые футболисты, которых вы точно хорошо знаете, до сих пор не выходили на поле в матчах Премьер-Лиги. Кто-то — по причине травм, кто-то — из-за того, что просто не проходит в состав и получает время только в Кубке. Собрали главных из них. Ведь некоторые фамилии вас точно могут удивить.

Вратари

Денис Адамов, 25 лет, «Зенит»

В прошлом сезоне Адамов был одним из двух основных вратарей «Сочи» и смотрелся здорово. Не просто так заинтересовал «Зенит». Правда, в клуб он переходил в непонятном качестве: у Питера есть первый кипер в лице Кержакова и сменщик — Васютин, так что Адамов стал третьим. Пока он не получал времени даже в Кубке России. Но своего шанса, естественно, ждёт.

Денис Адамов Фото: fc-zenit.ru

Маринато Гильерме, 37 лет, «Локомотив»

После прихода Лантратова Гильерме превратился во второго, а иногда и в третьего вратаря. В этом сезоне у него лишь пара матчей в Кубке. Учитывая уверенную игру Ильи, вряд ли у Маринато появятся шансы его сместить. А ведь есть ещё молодой Худяков. Однако для тренерского штаба Гиля более предпочтительная опция для второго турнира.

Станислав Агкацев, 21 год, «Краснодар»

В конце прошлого сезона показалось, что вот тот самый момент, когда Агкацев может стать первым выбором Ивича. Место основе на Суперфинал Кубка, пара матчей в чемпионате. Но в новом сезоне Сафонов вернулся в рамку и снова действует надёжно. Так что Агкацеву остаётся лишь выходить в Кубке.

Защитники

Павел Маслов, 23 года, «Спартак»

Летом Маслов мог уйти из «Спартака», но по непонятным причинам не вышло. Сам футболист говорил, что дело не в зарплате. Хотя вроде был интерес от «Факела». В этом сезоне у Павла один неполный матч в Кубке, и на этом всё. Абаскаль не видит парня ни в центре, ни на фланге защиты. Хотя ещё в сезоне-2020/2021 Маслов был основным.

Павел Маслов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Леон Классен, 23 года, «Спартак»

Ещё один защитник «Спартака» находится в аналогичной ситуации. При этом он играет чаще Маслова — целых три матча в Кубке России и даже два гола. Вообще, болельщики и партнёры тепло относятся к Леону. Но да — конкурировать с нынешними игроками обороны ему сложно. Мог уйти — тоже не вышло. Так что как минимум до зимы придётся ждать либо травм конкурентов, либо чуда.

Егор Сорокин, 27 лет, «Рубин»

Защитник перестал играть в РПЛ с приходом в «Краснодар» Ивича. Просто ноль шансов. Кто-то писал о разногласиях с руководством, кто-то — о недопонимании с тренером. Так или иначе, в сентябре его отпустили в «Рубин». Но и здесь пока всё грустно — только один матч в Кубке. Возможно, стоит набрать форму, чтобы получить шанс.

Милан Майсторович, 18 лет, «Динамо»

Серб ворвался в основу при Славише Йокановиче, но потом случился ужасный разрыв крестообразных связок. В конце мая Милан перенёс операцию. Сейчас он восстанавливается и рассчитывает начать тренировки к концу года. Марцелу Личке точно не помешает квалифицированный футболист в центр обороны.

Милан Майсторович отбирает мяч у Хызыра Аппаева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Милош Шатара, 27 лет, «Ахмат»

Боснийский защитник приехал в Россию в начале 2023-го и сразу попал в состав к Ташуеву. Но спустя семь матчей также получил разрыв крестообразных связок. Дальше — операция в Италии и восстановление. Ожидается, что Шатара в скором времени приступит к тренировкам. «Ахмат», пусть уже и с новым тренером, он точно усилит.

Илья Гапонов, 25 лет, «Крылья Советов»

В прошлом сезоне Гапонов был одним из основных защитников, но новый начал в запасе. Не вышел даже на кубковые матчи, а потом получил травму. Сейчас восстанавливается, правда, непонятно, когда всё будет в норме. Контракт защитника с «Крыльями» истекает летом 2024-го. Так что лучше вылечить болячки как можно быстрее, чтобы доказать свою необходимость и продлиться.

Илья Гапонов Фото: РИА Новости

Томаш Тавареш, 22 года, «Спартак»

Разрыв крестообразной связки в сборной — шок для «Спартака». Особенно если учесть, что для Тавареша это уже вторая подобная травма в карьере. Так как это случилось летом, вероятно, до конца года он не сможет начать тренироваться. Значит, ожидать его возвращение на поле стоит в лучшем случае весной.

Томаш Тавареш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Игорь Дивеев, 23 года, ЦСКА

Игрок ЦСКА получил травму ещё в матче на Суперкубок с «Зенитом», и сразу стало понятно, что она тяжёлая. Операция в Германии, возвращение в Россию и долгая реабилитация. В этом году Дивеева на поле никто не ждёт. В лучшем случае он вернётся к зимним сборам.

Артём Мещанинов, 27 лет, «Сочи»

Игрок основательно присел на скамейку ещё весной прошлого года. По сути, с приходом Дмитрия Хохлова. При уже бывшем тренере Мещанинов редко получал игровое время, зато вышел в первом же матче при Точилине. Да, не на 90 минут, но показатель всё же неплохой. Возможно, если Александр останется на этой должности, защитник будет появляться на поле чаще.

Полузащитники

Томас Муро, 21 год, «Оренбург»

Томас успел сыграть пару матчей в Кубке и ни одного — в чемпионате. А в начале августа случилась жуткая травма крестообразных связок. Прогноз — возвращение к весне. Учитывая, что Муро только-только приехал в Россию, это совсем кошмарный сюжет.

Станислав Магкеев, 24 года, «Локомотив»

Вторые «кресты» Магкеева пришлись на начало мая. Операция давно позади, теперь — активный процесс восстановления. Вряд ли мы увидим Станислава на поле до конца года, но к весне он должен быть в порядке. «Локомотиву» его точно не хватает.

Станислав Магкеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающие

Мозес Кобнан, 21 год, «Краснодар»

Весной нигериец много играл, но, видимо, не впечатлил Ивича. Неудивительно, ведь результативных действий почти не было. Так что логично, что после летних сборов он присел на скамейку. Сейчас выходит исключительно в Кубке, даже один раз забил, однако ничего выдающегося. Вряд ли для кого-то станет сюрпризом, если зимой Мозес вообще покинет клуб.

Мозес Кобнан Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рай Влут, 28 лет, «Урал»

Нападающий вылетел из-за травмы в конце мая — неприятная история с пяточной костью. Восстановление должно было затянуться на три-четыре месяца. Так что в ближайшее время Влут, приговорённый на родине к тюремному заключению, должен вернуться на поле.

Лечи Садулаев, 23 года, «Ахмат»

Ещё один футболист «Ахмата», который получил травму весной. И это тоже крестообразные связки. Недавно генеральный директор клуба сообщил, что Лечи вернётся к тренировкам на зимних сборах. Так как нет смысла форсировать подготовку. Приличное усиление для Ромащенко на весеннюю часть сезона.