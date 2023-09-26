Клотет: Бабурин как капитан команды решил взять удар на себя. Я был не против

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет после матча 4-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уфой» заявил, что был не против удара вратаря команды Егора Бабурина в серии пенальти. Напомним, основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались хозяева — 8:7. Бабурин не реализовал 11‑метровый удар.

«Было ли сложно играть основным составом после недавнего поражения в матче Первой лиги (0:1 от «КАМАЗА». — Прим. «Чемпионата»)? Количество дней отдыха никак не влияет на сегодняшний результат.

Что касается решающего пенальти, когда я спросил, кто будет бить последним, никто не хотел. Бабурин как капитан решил взять удар на себя. Я был не против. Даже несмотря на его промах, мы всё равно его поддержали. Этот промах ни на что не влияет. Он всё ещё наш основной вратарь.

Почему заменили штатного пенальтиста Полоза на 83-й минуте? Он сам нас об этом попросил», — приводит слова Клотета «Матч ТВ».