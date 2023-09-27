«Лилль» уступил «Реймсу» в матче Лиги 1

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1 между «Лиллем» и «Реймсом». Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. «Реймс» одержал победу со счётом 2:1.
Первый мяч был забит уже на 12-й минуте, когда нападающий «Реймса» Мохаммед Дарами вывел свою команду вперёд с передачи Маршалла Мунеци. Спустя лишь четыре минуты японец Кэито Накамура увеличил преимущество гостей. Ассист снова на свой счёт записал Мунеци. «Лилль» сумел отыграть один мяч на 79-й минуте встречи: Бенжамен Андре отличился с передачи Исмаили.
Благодаря этой победе «Реймс» взобрался на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 10 очков в шести встречах. «Лилль» находится на 11-й позиции с восемью очками.
- 27 сентября 2023
-
00:59
-
00:56
-
00:47
-
00:34
-
00:33
-
00:23
-
00:20
-
00:15
-
00:11
- 26 сентября 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:47
-
23:44
-
23:42
-
23:32
-
23:22
-
23:15
-
23:07
-
23:04
-
22:55
-
22:48
-
22:47
-
22:35
-
22:34
-
22:26
-
22:23
-
22:16
-
21:58
-
21:54
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:40
-
21:32
-
21:28