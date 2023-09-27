«Лилль» уступил «Реймсу» в матче Лиги 1

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1 между «Лиллем» и «Реймсом». Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. «Реймс» одержал победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит уже на 12-й минуте, когда нападающий «Реймса» Мохаммед Дарами вывел свою команду вперёд с передачи Маршалла Мунеци. Спустя лишь четыре минуты японец Кэито Накамура увеличил преимущество гостей. Ассист снова на свой счёт записал Мунеци. «Лилль» сумел отыграть один мяч на 79-й минуте встречи: Бенжамен Андре отличился с передачи Исмаили.

Благодаря этой победе «Реймс» взобрался на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 10 очков в шести встречах. «Лилль» находится на 11-й позиции с восемью очками.