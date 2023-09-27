«Еда — просто буэээ!». Вратарь Городовой — о Норвегии

30-летний голкипер московской «Родины» Алексей Городовой рассказал, к чему, по его мнению, нельзя привыкнуть в Норвегии.

«К чему в Норвегии нельзя привыкнуть? К их еде — просто буэээ! Как они едят фрикадельки с джемом?! Это же странно! Ещё мне не очень нравилось, когда за общим столом норвежцы говорили только по-норвежски, хотя прекрасно знали английский. Им просто не в кайф было на нём разговаривать. Я, Суслов, испанец и бразилец — мы ничего не понимали», — приводит слова Городового Sport24.

В 2017–2018 годах Городовой выступал за норвежский клуб «Конгсвингер».

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Родину» девять матчей (в двух из них сохранил ворота в неприкосновенности) и пропустил 13 голов.