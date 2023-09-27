Дракслер выбрал лучшего экс-одноклубника между Месси, Мбаппе и Неймаром

Полузащитник «Аль-Ахли» Юлиан Дракслер выбрал лучшего экс-одноклубника по «ПСЖ» между нападающими Килианом Мбаппе, Неймаром и Лионелем Месси.

«Мой выбор всегда будет в пользу Месси. Я скажу то же самое в любой день», – приводит слова Дракслера Inter Miami FC Hub в соцсетях.

Прошлый сезон Дракслер провёл в аренде в лиссабонской «Бенфике», за которую сыграл 18 матчей во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми мячами.

Юлиан Дракслер переходил в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в 2017 году. Тогда парижский клуб заплатил за полузащитника € 36 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6 млн. Ранее стало известно, что немецкий футболист подписал контракт с катарским клубом «Аль-Ахли».