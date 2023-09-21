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Дракслер — об «Аль-Ахли»: было бы ложью, что финансовая часть не имела решающего значения

Дракслер — об «Аль-Ахли»: было бы ложью, что финансовая часть не имела решающего значения
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Полузащитник «Аль-Ахли» Юлиан Дракслер рассказал, почему принял решение перейти в катарский клуб.

«Я мог бы сейчас встать и сказать: после 12 лет, проведённых в Европе, всё, что меня интересует, – это знакомство с новой культурой, получение нового международного опыта, участие в захватывающем проекте в арабском мире – и игнорировать тему денег.

Даже если эти аспекты действительно верны, это всё равно было бы ложью, если бы сказал, что финансовая часть не имела решающего значения в данном случае. В конечном счёте, я пришел к выводу, что новая финансовая структура даст мне больше возможностей. Как для семьи, так и для других проектов вне поля.

Нам это может не нравиться, но футбол в арабском мире развивается очень быстро, за счёт крупных финансовых вложений строятся структуры, которые в будущем определенно смогут составить конкуренцию европейскому футболу. Я остаюсь при своём решении и рад, что принял его», — приводит слова Дракслера BILD.

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