Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Софьян Амрабат рассказал о своём дебюте в «Манчестер Юнайтед» на позиции левого защитника

Софьян Амрабат рассказал о своём дебюте в «Манчестер Юнайтед» на позиции левого защитника
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат высказался после своего полноценного дебюта в футболке красных. Футболист вышел на позиции левого защитника.

Вчера, 26 сентября, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в третьем туре Кубка английской лиги со счётом 3:0. Амрабат сыграл 61 минуту.

«Я сказал тренеру, что буду играть там, где я нужен, и там, где я нужен команде, даже если это будет вратарь. Я играю там, где могу помочь команде, сегодня это была позиция левого защитника. У меня была немного свободная роль, думаю, вы видели, что я немного играл в полузащите, так что это было здорово, это было хорошо. Я думаю, что это был идеальный вечер», — приводит слова Амрабата Sky Sports.

Амрабат перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Фиорентины» в сентябре 2023 года в качестве аренды с правом выкупа за € 20 млн + € 5 млн в виде бонусов. Аренда рассчитана до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает 27-летнего полузащитника в € 30 млн.

В нынешнем сезоне за «Юнайтед» Амрабат провёл всего одну минуту в АПЛ, результативными действиями не отметился.

Англия - Кубок лиги . 3-й раунд
26 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Гарначо – 21'     2:0 Каземиро – 27'     3:0 Марсьяль – 55'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android