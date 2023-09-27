Софьян Амрабат рассказал о своём дебюте в «Манчестер Юнайтед» на позиции левого защитника

Новичок «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат высказался после своего полноценного дебюта в футболке красных. Футболист вышел на позиции левого защитника.

Вчера, 26 сентября, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в третьем туре Кубка английской лиги со счётом 3:0. Амрабат сыграл 61 минуту.

«Я сказал тренеру, что буду играть там, где я нужен, и там, где я нужен команде, даже если это будет вратарь. Я играю там, где могу помочь команде, сегодня это была позиция левого защитника. У меня была немного свободная роль, думаю, вы видели, что я немного играл в полузащите, так что это было здорово, это было хорошо. Я думаю, что это был идеальный вечер», — приводит слова Амрабата Sky Sports.

Амрабат перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Фиорентины» в сентябре 2023 года в качестве аренды с правом выкупа за € 20 млн + € 5 млн в виде бонусов. Аренда рассчитана до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает 27-летнего полузащитника в € 30 млн.

В нынешнем сезоне за «Юнайтед» Амрабат провёл всего одну минуту в АПЛ, результативными действиями не отметился.